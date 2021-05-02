黑衣人砸警局電腦片段首曝光　警方稱未逮捕皆因「沒看到」

台灣台北市警局松山分局上月遭黑幫成員闖入搗亂。警方周日（2日）首次披露事發時96秒閉路電視片段，見幾名黑衣人衝入警局，有人用椅子砸向櫃台電腦。副所長顏敏森急忙從寢室跑出阻止，黑衣人隨後離開。警署前所長許書桓同日發聲明稱，案件單純因思慮不周，強調不涉外部施壓或包庇。

片段顯示，約10名黑衣人於4月16日凌晨2時15分許先後衝入松山分局一樓的中崙警局，期間與警員推撞。警方曾聲稱有電腦遭黑衣人推跌，經影片確認是由黑衣人舉椅砸毀。警方表示，副所長顏敏森見狀即出手「壓制」帶頭的黑衣人，其餘人士於2時17分許被執勤警員「請」出門外。黑衣人隨後登門道歉。

事件引起市民質疑，指出黑衣人舉椅砸毀電腦屬破壞公物，副所長本應第一時間下令逮捕。台北市警察局局長陳嘉昌表示警方在看到閉路電視影像前，「未看到」電腦遭砸毀。局方不逮捕黑衣人不屬疏忽，也非刻意包庇。他認同本次事件處理輕率，導致外界有不當聯想，深感悔悟，完全接受上級調查與懲處。

但有市民不滿警方只輕輕「驅離」黑衣人，然後就握手言和，質疑雙方關係以及警方息事寧人的態度。