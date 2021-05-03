16歲少女跳江亡　死者妹大爆曾隨姐陪酒

廣東惠州市一名16歲刁姓少女3月中旬突然墮江身亡，有指她出事前曾在金宇大酒店卡拉OK當陪酒，被多名男子灌酒至吐血。內媒周日（2日）引述消息指，警方已刑事立案、刑拘多人。死者年僅14歲的妹妹供稱自己亦是陪酒員之一，「媽咪（酒店經理龍某）總叫少女讓客人撫摸」。酒店相關人員承認龍某任職經理，但拒絕回應更多情況。

死者妹妹小美（化名）向內媒交代陪酒經歷，指自已曾隨姐姐和朋友在卡拉OK陪酒兩星期，一般每天晚上7時半簽到，8時開始工作，「內容是陪客人喝酒，不停地喝酒，直至客人飲完為止」。「媽咪」龍某總要求少女讓客人觸摸不該觸摸的地方，客人經常動手動腳，她們一般就是躲開，「躲得遠遠的，一旁去坐着」。

小美稱，酒店只要求少女直接上班，沒有僱傭合約，沒有過問年齡。每更約三至四個小時，一更400元（人民幣，下同，約479港元），「媽咪」每次抽水70元（約83港元）。

死者同事小芳（化名）則交代，金宇大酒店有幾十名陪酒女孩，其中約15人未成年，年紀最小的只有14歲。死者母親李惠群早前向內媒提供一段影片，稱是女兒同事在死者跳江後陪酒的畫面；小芳隨後確認片中人為自已。小芳亦曝光事發當晚（3月16日）的轉帳紀錄，由客人轉帳予死者和小芳，一共600元（約719港元），還因為早走而扣了錢。