日本擬建海上運輸部隊　應對釣島突發情況

中日關係近期緊張，中國海警船多次現身釣魚島海域。日本傳媒周日（2日）報道，日本防衞省計劃2024年成立一支海上運輸部隊，專門運送燃料、裝備、彈藥及糧食，加強自衞隊在西南島嶼的運輸能力，應對釣魚島出現的突發情況。

這支由陸上自衞隊、海上自衞隊及航空自衞隊組成的海上運輸部隊，將部署一艘2,000噸級中型船隻，以及3艘不足1,000噸級的小型船隻，可以運送飛機難以運載的重型裝備，將部署在九州及沖繩。報道指，日本西南島嶼港灣大多是水深較淺，海上自衞隊現役大型運輸艦難以靠岸，改用中小型運輸船則相對較易。

日本西南島嶼所在的東海，是中日兩國其中一個主要角力場，但自衞隊在這些島嶼的基地規模相對小，難以部署或儲放大批部隊、裝備及物資。報道認為，能否提供具有機動性的運輸後勤支援能力，「將左右自衞隊的國防能力」。

日本近年加強西南島嶼防衞體制，2016年在日本最西端、距離台灣最近的沖繩縣與那國島部署沿岸監視隊，翌年在沖繩本島部署西南防空部隊；去年在沖繩縣宮古島部署反艦及防空導彈部隊，應對在區內活動頻繁的中國艦艇及飛機。