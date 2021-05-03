定邊縣出土真板齒犀化石　證屬700萬年前

陝西榆林市定邊縣早前出土一件真板齒犀化石，考古學家最初推斷其最早不超過200萬年。中國科學院古脊椎動物與古人類研究所（中科院古脊椎所）的研究團隊，最新研究發現化石屬700萬年前，為目前已知最原始的真板齒犀物種，有助釐清了真板齒犀的起源。

論文第一作者、中科院古脊椎所博士研究生孫丹輝指，原始板齒犀化石具備真板齒犀的典型特徵，體形巨大，頭骨窄長，同時具高齒冠、粗糙頰齒釉質層等。原始板齒犀作為中華板齒犀向真板齒犀過渡的中間橋樑，比中華板齒犀具有更進步的特徵。研究人員在原始板齒犀化石相同層位中，發現劍齒虎和鬣狗兩種食肉類動物化石，它們是典型的晚中新世成員。據此推測，真板齒犀可能起源於晚中新世的中國西北地區。

論文的通訊作者鄧濤研究員表示，新發現和研究為解決真板齒犀起源及形態演化提供出有力證據，也為板齒犀動物進化建立起動物地理上的聯繫。這類已滅絕的犀牛化石以往最早不超過200萬年，此次研究的化石則距今700萬年，是真板齒犀最原始的代表，期望能發現更多的化石證據，進一步完善犀牛的整個演化序列。

鄧濤續指，約1.3萬年前的古人類，曾把真板齒犀的形象畫在洞穴壁畫上，這也是長期以來傳說中的獨角獸的真實原型。相關研究已刊於《歷史生物學》。