內地多11宗輸入確診　疾控中心籲避免跨境遊

內地周一（3日）通報新增11宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入。據統計，在今年五一假期前一星期內，全國連接出現3宗治愈者再感染個案。中國疾控中心提醒民眾，假日期間應避免前往疫情流行及中高風險地區，特別要避免非必要的跨境旅行。

過去一日新增的境外輸入確診個案分別為上海5宗、廣東4宗，內蒙古和四川各1宗；另有12宗境外輸入無症狀感染個案，同日無新增疑似或死亡病例。至今內地累計90,697人確診，病死個案維持在4,636宗。

黑龍江省綏化市望奎縣、山東省煙台市和山西省運城市，於上周各自通報有康復者在核酸檢測中再驗出確診，其中2人為境外輸入個案。針對康復者再確診（下稱復陽）的問題，武漢大學中南醫院循證與轉化醫學中心團隊納入9個國家的117項研究，對19,795名康復者，包括2,669名復陽者進行研究，於上月17日發表結果顯示，大部分復陽者症狀輕微或無症狀，病毒載量較低。

研究討論了患者復陽的可能原因，一是患者出院時核酸檢測結果呈假陰性（陰性即無感染），二是患者病毒未完全消除。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友曾在新聞發布會上分析稱，總體上新冠患者在隨訪中再次於核酸檢測出現確診的比例不高，低於5%。有限的研究顯示，復陽病例的傳染性不強，目前還沒有觀察到造成傳播的案例。