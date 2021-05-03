阿德恩稱與華分歧難調解　重申關注香港新疆議題

新西蘭總理阿德恩周一（3日）在奧克蘭舉行的中國商業峰會上致詞，談到中國與新西蘭的分歧愈來愈難調解；又重申嚴重關切新疆維吾爾族人權及港人自由的情況。中國駐新西蘭大使吳璽其後發表講話，強調新疆和香港議題是中國內部事務，新疆強迫勞動的指控全屬謊言。

阿德恩表示，中國與新西蘭雖然繼續合作，但兩國之間出現重大分歧，需要承認在某些事情上兩國沒有、不能也不會達成共識，但不必用這些分歧來界定兩國關係。她指出，隨着中國在世界上的角色不斷改變及擴大，兩國制度、利益及價值觀的差異更加難以調和，這亦是很多印太國家以至歐洲及其他地區面臨的挑戰。

阿德恩指，新西蘭是開放、多元化的民主國家，着重透明度和法治。她談到新疆及香港，指他們曾公開表達對新疆人權問題的嚴重關切，她亦在多個場合上向中方高層提出。她又指作為政府，他們亦曾提到香港權利、自由及自治情況持續惡化。中國是新西蘭最大貿易夥伴，新西蘭早前被指摘不願與五眼聯盟其餘4個成員國澳洲、英國、加拿大及美國一起批評北京。