布林肯：中美軍事對抗不符兩國利益

美國哥倫比亞廣播公司周日（2日）播出國務卿布林肯專訪，期間大篇幅提到中國。布林肯指中國近年在軍事上的咄咄逼人程度前所未見，中美軍事對抗不符合兩國利益，強調拜登政府目的不是圍堵中國，而是捍衞以規則為本的國際秩序。他又指，美國非常關注中國竊取知識產權。

布林肯表示，美國目的不是圍堵或遏制中國，而是它有軍事、經濟及外交能力挑戰以規則為本的國際秩序，美國會對抗任何挑戰這秩序的國家。他稱，中國相信自己未來可以主導世界，而近年在軍事上的咄咄逼人程度前所未有，並加強壓制國內，對外亦更有進犯性，解放軍飛機更頻繁飛入西太平洋，又增加3艘軍艦到南海巡航。他說：「中國已有世上最大規模的海軍，可用來侵犯台灣。」

布林肯續稱，在《台灣關係法》中，美方對台灣有承諾，協助維持台灣防禦能力，並確保西太平洋地區和平安全。提到中美軍事對抗，布林肯明言就算是向這方向發展，都嚴重不符合兩國利益。

有關人權問題，布林肯直指中國政府種族滅絕新疆維吾爾人，主持人問及中國的紅線時，他無正面回答，僅指中美無法脫鉤，兩國關係存在複雜性。他透露，美國總統拜登早前與中國領導人通電話時提到美方非常關注中國的經濟行為，包括竊取知識產權。