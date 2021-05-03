陸艦現身台東北海域　邱國正稱敵情威脅嚴峻

台海軍事局勢緊張持續，台灣的國防部長邱國正周一（3日）在台灣的立法院上回應多項軍事議題。解放軍054A型導彈護衞艦濱州號，上周六（1日）現身台灣東北海域、接近釣魚島（日稱尖閣諸島）位置，台軍、日本海上自衞隊派艦機跟蹤監視。邱國正表示，台灣敵情威脅很嚴峻，要用最壞狀況做最完善準備，只要在範圍內及應變區，一定會派艦機應對。

針對濱州號現身台灣東北海域，邱國正表示，無刻意與哪個國家合作，台方是針對自我防衞的領域，做好監偵工作。他強調，解放軍目前加強在偵查搜集情報的工作，但此方面台軍未必弱化，會有反制，但如何運用有一定程序，與情報資訊獲得或阻斷有關。

有記者問及，英國著名媒體《經濟學人》（The Economist）早前報道指，台灣是地球上最危險的地方。邱國正回應稱：「台灣敵情威脅目前的確很嚴峻，但不要別人講甚麼話，我們自己就『蹦蹦跳跳（隨之起舞）』。」

另外，福建一名周姓男子獨自駕駛橡皮艇橫渡台灣海峽，上周六凌晨2時抵達台灣台中港西碼頭。海上漂浮過程中並未被發現，外界擔憂是否台方雷達監控疏忽。但邱國正否認質疑，強調台海軍、海巡平常都有相關協定，承認此次確實有缺失，會進一步與海巡聯繫，找出原因逐步改進。