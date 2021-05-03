遭比利時大使中國妻摑　韓女身心受創丈夫力斥暴力

比利時駐南韓大使雷斯庫伊的中國妻子相雪秋，早前在首爾購物時怒打女店員的風波持續。韓媒引述其中一名被打女店員的丈夫稱，其妻精神受創，至今仍出現耳鳴症狀。雷斯庫伊則已親自致電南韓外交部，表示妻子已出院並將配合警方調查。

該名被打女店員的丈夫事後接受媒體訪問稱，妻子被打後除了出現耳鳴，精神也飽受傷害，擔心不知道何時會再遇襲。他強調：「雖然（相雪秋）因為自己可能被當成小偷而感到憤怒，但這都不能將一切的暴力正當化。」

雷斯庫伊事後已透過大使館Facebook帳號發文道歉，但指事件已進入調查程序，不便回應，又表示妻子因中風入院，待康復後將配合警方調查。對於大使館的聲明，當地民眾紛表不滿，認為沒誠意。首爾警方上周表示，曾多次向大使館要求相雪秋到警署接受問話，卻一直未獲回覆。南韓外交部一名官員當日稍後表示，已接獲雷斯庫伊致電，指妻子將接受警方調查，又明白必須向涉事店員親身道歉。

早前報道指，相雪秋於上月9日在首爾龍山區一間服裝店逛了大約1小時，期間曾試穿衣服，最後未購物。當她離開時，一名女店員誤以為她未付錢穿走店內衣服，於是追出店外向對方求證，發現自己搞錯後已立即道歉。惟相其後返回店內情緒激動，並拍打該女店員後腦，又掌摑該店經理。警員接報到場後，才發現相是外交相關人員，事件引起轟動。