菲繼續在南海軍演　抗議中國阻撓巡邏

中國早前派出數百艘漁船進入有主權爭議的南海牛軛礁，菲律賓則派艦機在黃岩島一帶巡邏及訓練，各自引起對方不滿。菲律賓國防部長洛倫扎納周日（2日）發聲明，表明菲方將繼續在其位於南海的專屬經濟區（EEZ）舉行海上軍演。菲外交部周一（3日）再發聲，抗議中方阻撓其艦機巡邏及訓練。

洛倫扎納在聲明中表示，菲律賓海岸防衞隊及漁業及水產資源局，將繼續在南海以至南沙群島繼續巡邏，呼應總統杜特爾特下達的堅定命令，必須捍衞菲律賓所擁有的一切，維護海洋和平，強調該國政府立場不會動搖。他指出，菲中長期在各領域展開互惠互利的合作，菲方可與他國保持友好，但不能以損害菲律賓主權作代價；又指雖然中國軍事實力勝過菲律賓，但不影響他們捍衞國家利益及民族尊嚴。

菲律賓外交部周一亦發表針對中國的言論，抗議菲律賓海岸防衞隊上月在有主權爭議的黃岩島巡邏及訓練期間，屢遭中方艦機尾隨、攔截，進行危險的軍事行動及廣播挑戰。當局又指，黃岩島距離菲律賓本土僅124海里，中方稱擁有該島主權的說法沒有根據，中方亦沒有在該區執法的權力；同時批評中方漁船及海上民兵持續非法逗留在其專屬經濟區內。