多地暴雨發藍色預警　重慶31航班被迫轉機場降落

內地五一長假期間，多地迎來惡劣的暴風雨天氣。中央氣象台周日（2日）晚發出今年首個暴雨藍色預警，持續至周一（3日）仍然生效，並於早上啟動4級應急響應。四川盆地、華南中南部過去一天出現暴雨和強對流天氣，其中廣東茂名局部地區出現268毫米的特大暴雨。重慶江北機場至少31個航班被迫臨時改在其他機場降落，部分航班更要取消。

預警指出，湖南、江西、湖北、安徽及貴州周一是降雨的核心區域，周二（4日）則輪到福建、廣東、廣西及湖南南部。當局預計周一早上8時至周二早上8時，四川南部、重慶東南部、貴州東部和南部、河南東南部、湖北南部和中東部、湖南中北部和西南部、江西北部、安徽中南部、江蘇南部、廣西北部、廣東北部等地出現大雨以至暴雨，其中湖北東南部、湖南東北部和西南部局部地區雨量達100至130毫米，上述部分地區亦會出現雷暴大風、冰雹等強對流天氣。

當局又預計，截至周一晚上8時的24小時內，湖南西北部等地的部分地區發生地質災害的氣象風險較高，呼籲當地居民注意防範暴雨引發的山泥傾瀉及洪水等，尤其是地質災害隱患地點一帶。沙塵暴藍色預警亦持續，受冷空氣大風影響，截至周一晚上8時的24小時內，新疆東部和南疆盆地、甘肅中西部、內蒙古中西部、寧夏、陝西北部、山西西北部、河北西北部等地料有揚沙或浮塵天氣，其中新疆南疆盆地、內蒙古西部、寧夏中部的部分地區料出現沙塵暴。

重慶周日晚出現特大雷暴雨天氣，自當晚10時22分起，重慶氣象台連發9條強天氣警報。重慶江北機場多個航班需要臨時備降其他機場，部分航班取消。現場畫面顯示，市區車輛在大量積水中穿行，有的士被水淹浸，僅僅露出車頂。當地不少網民在微博講述天氣的惡劣程度，指狂風暴雨把樹木都吹彎，雷電交加又把孩子嚇醒大哭，大人也難以安睡。另有要搭飛機的旅客抱怨，在機上呆坐了多個小時才起飛，甚至因航班取消被迫滯留當地。

中國氣象局辦公室、應急減災與公共服務司、預報與網絡司、綜合觀測司等進入4級應急響應狀態，湖北、湖南、四川、重慶、貴州、江西、安徽、廣東、廣西及可能受影響的省級氣象局根據實際情況，研判適當啟動或調整應急響應級別，指導市及縣氣象局及時發布預警。當局同時建議政府及相關部門根據職責做好防雨工作，切斷有危險地帶的室外電源，暫停戶外作業，並做好城市、農田的排澇，注意防範可能引發的山泥傾瀉及洪水等災害。