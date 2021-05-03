約150台人滯印度14人確診　兩部門討論是否撤僑

印度新冠肺炎疫情嚴峻，當地政府周日（2日）公布單日新增近40萬人確診，約3,700人病亡。繼早前台媒報道，一名在當地工作的台灣人染疫身亡，台經濟部次長陳正祺周一（3日）證實，滯留印度的台灣人當中有14人確診，其中一人病重。對於會否啟動撤僑，他稱稍後會與外交部討論。

陳正祺周一出席立法院經濟委員會質詢時，有立委關心印度疫情及當地台商情況。在當地疫情爆發初期，當地台商約有300多人，但至今近半已陸續返台，目前約有150人仍滯留當地。他表示，在當地確診的台灣人當中，6人於台企工作，4人則替外商工作，少數為嫁到當地的女性及台商配偶。目前台灣對外貿易發展協會與駐印度代表處已主動聯絡當地台商，了解是否需要協助返台。

被問到會否以專機方式從印度撤僑，陳正祺表示有台商反映，當地疫情實在太嚴重，單是前往機場過程都有感染的風險，建議「不動反而比較安全」。他又指出，撤僑計劃由外交部主導，預計當天會討論。根據經濟部投審會的資料統計，目前有113家台企在當地投資，涉及金額約為11億美元（約85.8億港元）。