多地景區門票售罄　天堂寨上萬遊客滯留高呼退票

內地在五一長假期間，不少民眾出外旅遊。北京、安徽和河南等多地不少景區未來多日的門票已售罄，其中安徽六安市天堂寨周日（2日）有上萬名遊客滯留景區，沿路交通堵塞，售票處有大批遊客聚集高呼「退票」。文旅部當日發布通知，要求各地進一步加強五一假期旅遊疫情防控，民眾出行要戴口罩。

六安市天堂寨遊客暴增，景區周一（3日）凌晨發布公告指，前一日接待遊客數達1.7萬人，超出新冠疫情條件下線上售票的限額，遊客在落山途中滯留，沿途道路擁擠，景區呼籲遊客先前往其他景區或找其他時間再來。

河南雲台山景區、北京頤和園、景山和北京動物園等多個景區實行網上預約制度，限制入場的人流量。惟上述景區於周一（3日）至周二（4日）的門票已售罄，發公告要求遊客選擇其他旅遊路線，切勿在繁忙時間到景區參觀。

各地景區人頭湧湧，文旅部發通告稱，各地部門需高度重視疫情防控工作，博物館、文化娛樂場所等密閉空間要加強通風消毒，引導遊客遵守防疫規定；景區要增派工作人員、增加穿梭車輛等措施，做好分流工作；多渠道提前公布預約和流量資訊，加強客流監測等工作。