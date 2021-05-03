陸男駕橡皮艇經台海偷渡　台海巡質疑有船接應

福建一名周姓男子近日獨自駕橡皮艇，經台海偷渡到台灣，登岸呼救才被民眾發現報案。台媒周一（2日）公布更多細節，周男自稱花費1.6萬元（人民幣，下同，約2萬港元）在陸網購平台購買橡皮艇和引擎，從福建石獅市出發，花了近16小時抵達台中港西碼頭。周男目前在海巡署中部分署台中留置室隔離14日後，移交移民署和地檢署調查。

報道指，現年33歲的周男駕駛備有90公升燃油的橡皮艇，自上月30日開始出發，至上周六（1日）凌晨2時抵達，上岸後「人生路不熟」，坐在台中港的防護堤上，所帶的食物和飲用水均已用完，飢寒交迫。他身上只帶着兩部手機和100元（約122港元）現金，沒有身份證等證件。

岸上工人發現周男後，詢問下得悉他是偷渡客，向他提供飯菜和棉被，並報案求助。警方接報後，與海巡人員抵達現場，巡查附近未發現其他可疑人士，將周男帶走調查。報案者為在台中港開挖土機處理煤炭的31歲男子林學賢，他準備下班經過西碼頭堤防時被周男叫住，事後告訴老闆後報案，直言「他（周男）能一路暢行無阻進台中港，真是太扯了（荒謬）」。

資料顯示，福建至台中港的最短距離為130公里，最遠約200公里，平均為180公里。外界驚訝周男如何從對岸成功偷渡至台灣，若在風大、浪大、流速大的情況下，難以僅用一艘橡皮艇順利渡海。周男表示，途中海面風平浪靜，渡過黑水溝（台海）抵達當地港口。海巡人員懷疑，有大陸船隻將周男送到外海再用橡皮艇渡海，或有台灣漁船接應，質疑周的說法不實。有隊員直言周男若非受過特殊訓練，就是「不怕死、太好運」。

周男途中避開台海軍的監察和雷達監控，外界擔憂是否涉及人為疏忽或台方雷達監控失誤等問題。台灣的國防部長邱國正周一（2日）否認質疑，強調台海軍、海巡平常都有相關協定，承認此次確實有缺失，會進一步與海巡聯繫，找出原因逐步改進。海巡人員事後解釋，因橡皮艇太小，岸邊雷達無法偵查到光點，周男便一路躲過守望哨站及港巡監控。