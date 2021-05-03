台屢截獲大陸偷渡客　按慣例最高囚3年後遣返

福建一名周姓男子從石獅市駕駛橡皮艇，順利偷渡至台中港，目前警方已將其帶走調查。根據台當局以往做法，周男涉違反出入境移民法，最高可判囚3年，刑期結束後將被遣返。台灣近期出現多名大陸偷渡客，對上一次為海巡署第九（金門）岸巡隊3月在當地逮捕一名從福建湄洲島偷渡自台灣的李姓男子，移交檢方調查。

台媒周一（3日）表示，周男目前依涉嫌違反「國家安全法」及出入境移民法偵辦，據以往慣例，周男或面臨3種可能結局：一是被判監，或判拘役並罰款9萬元新台幣（約2.5萬港元）以下；刑期結束後多遣返回大陸；或可能以「收容替代」身份在台生活，但必須定期至移民署報到，確認其生活情況；若因逃出的國家或地區發生重大災難或政變，則可申請政治庇護。惟報道強調，該例屬非法偷渡，恐怕不適用最後一項。

另於今年3月，金門海巡人員曾接獲台軍方坵守備大隊通報，在烏坵鄉大坵南方岸邊發現一名李姓男子形迹可疑，經查後確認為非法入境。年約30多歲的李男以鐵枝、繩索、木板、發泡膠、塑膠墊和塑膠布等簡單材料自製動力浮具，由福建一帶沿海偷渡至金門。李男的行為亦被指違反上述法規，被檢方帶走調查。