小額貸款App詐騙案　涉款逾10億人民幣

四川內江警方近日偵破一個全國性網貸詐騙犯罪組織，多年來利用小額貸款應用程式（App）進行網貸詐騙，涉案資金高達10多億元（人民幣，下同，約12億港元），非法獲利1億多元（約1.2億港元）。

案情指，四川省隆昌市公安局於去年4月接獲市民報案稱，在小額貸款App被詐騙1萬多元（約1.2萬港元）。警方經查發現一個涉黑組織，利用「融易貸」、「金菠蘿」等未取得相關資格的小額貸款應用程式實施網貸詐騙。江蘇籍疑犯王某春自2017年11月以來，在未取得相關批文的情況下，糾集溫某峰、刁某忠、羅某坤、古某華等人合資成立科技公司用於購買小額貸款公司，以各類P2P平台、應用程式、網頁、微信公眾號進行網絡套路貸犯罪，又透過網上招聘、熟人介紹等方式召集百多人加入組織。

該組織透過打電話、加微信、發連結、貸款平台推廣等方式，以「低利息、無抵押、放款快」等訊息宣傳，誘騙受害人下載應用程式進行註冊並貸款。被害人在註冊過程中，被非法獲取手機通訊錄、通話紀錄、銀行卡等個人資料。為攫取更多非法利益，該組織再採取各種「軟暴力」方式討債，例如透過網絡向被害人及其父母、親友、同事等發送以被害人頭像合成的裸照，並配上侮辱和威脅的短訊。有被害人不堪經濟、精神、身體的壓迫，最終自殺、患病、離婚、離職、遠走他鄉等。

四川內江警方歷時10個月，共出動警力500多人次，橫跨貴州、雲南、廣西、廣東、青海和上海等多個省區市共3次執法。在今年五一假期間，隨着最後一批疑犯在廣東落網，全案共逮獲150多人，追回財產5,000多萬元（約6,000萬港元）。案中首兩批逮獲的疑犯，均已押解回隆昌市。