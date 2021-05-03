上海復旦大學在匈牙利建分校　惹國安憂慮

匈牙利政府與上海復旦大學上月27日在線上簽署戰略協議，決定在2024年前在布達佩斯開設分校，這不單是該中國著名學府唯一的境外分校，也是歐盟內第一所中國大學的海外校園。不過布達佩斯市長卡拉松尼（Gergely Karacsony）質疑，上述合作不但對該國帶來國安風險，昂貴的校舍造價更對當地教育發展造成影響。

匈牙利政府官員認為，名列世界前100位的復旦大學，在布達佩斯市開設分校，有助提升當地的高等教育水平，同時吸引中國人到當地投資和研究。但有批評者認為，該計劃牽涉的巨額投資恐為納稅人帶來負擔，又認為這項合作顯示匈牙利總理歐爾班已跟莫斯科和北京當局愈走愈近。

卡拉松尼擔心，復旦大學在布達佩斯建校，恐為中國間諜活動大開中門。他指出，復旦大學是一所國際知名的大學，但該校的組織章程卻要求校方代表中共世界觀，顯示當中存在非常嚴重的國安風險。他又稱，匈牙利奉行「向東方開放」的經濟戰略，傾向加強與中國、俄羅斯、土耳其和中亞其他國家的外交合作和貿易，這政策使該國「成為歐盟中東方大國的一個先進堡壘」。

報道稱，該大學分校的造價料高達18億歐元（約168億港元），較匈牙利於2019年的高等教育總支出13億歐元（約122億港元）還要多。布達佩斯智庫「政治資本」主任克雷科（Peter Kreko）認為，復旦大學的發展是中國通過教育項目和投資，擴大軟實力和影響力的方法之一；又指匈牙利情報部門在過去幾年缺乏擊退外國惡勢力的意願，令該國已成中俄間諜的活動中心。