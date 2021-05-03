黨員涉販毒被捕　民進黨道歉將全面檢討規範

台灣民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑，涉嫌販毒及欺詐，重創民進黨形象，已遭開除黨籍。民進黨中央黨部發言人周江杰周一（3日）表示，排除黑道是社會大眾對民主政黨最基本的要求，民進黨沒有做好，將虛心接受並檢討改進，同時向大眾道歉。中央黨部將盡快召開全國各地方黨部主委會議，全盤檢討及交換意見。

周江杰表示，民進黨中央高度重視此案，台北市黨部上周六（1日）已依黨章及紀律評議裁決條例將趙介佑開除，不應讓少數黨員的不當行為影響民進黨聲譽，依相關規定以最嚴格的標準處理，絕不會寬恕。對於黨員涉及的重大違法事件，民進黨向社會大眾表達歉意，表明會嚴格反省，盡快回應社會對民進黨的要求。

周強調，對於新加入黨員、黨職人員及候選人，民進黨皆有明確規定，排除涉毒與組織犯罪者，尤其過去曾發生黑道集體入黨的情況。他指出，民進黨有明確的排黑規範，但確實沒有完善落實，將虛心接受外界的批評，並嚴格檢討現有機制，將全力支持台北市黨部主委吳怡農近期提出的3大改革方向，盡快召開全國黨部主委會議，積極回應支持者對改革的期待。