犯受賄罪　中國廣播電視網絡前副總經理獲刑10年半

寧夏回族自治區石嘴山市中級人民法院周一（3日）通報，中國廣播電視網絡及中國有線電視網絡前副總經理嚴亞軍因犯受賄罪，獲判10年半有期徒刑，處80萬元（人民幣，下同，約95萬港元）罰金，另沒收嚴亞軍1,121萬元（約1,345萬港元）賄款，上繳國庫。

法院審理查明，嚴亞軍在1999年至2016年間，利用擔任寧夏有線電視台台長，寧夏廣播電視網絡有限公司總經理、董事長，寧夏文化廳黨組成員、中國廣播電視網絡有限公司副總經理的職務便利，多次非法收受他人過千萬元現金，以向他人提供幫助、牟取利益。鑑於嚴亞軍真誠悔罪、積極退贓，依法酌情量刑。

資料顯示，嚴亞軍今年65歲，曾任國家廣電總局有線電視協會副會長，寧夏廣電傳媒集團董事長、總經理、黨委書記，中國廣播電視網絡有限公司副總經理兼中國有線電視網絡公司副總經理等職務。他曾獲國家有線電視特別獎，並在2018年起擔任國科量子通信公司顧問，但在2019年11月因身體問題辭職，去年11月遭決定逮捕。

另外，新疆維吾爾自治區阿勒泰地區紀委監委周二（3日）通報，布爾津縣人民法院綜合審判庭副庭長王永魁，因涉嫌嚴重違紀違法，正接受富蘊縣紀委監委紀律審查和監察調查。