火鍋店譚魚頭49商標拍賣　逾1800萬港元成交

門店曾遍布大江南北的成都知名火鍋店「譚魚頭」，名下49個商標在淘寶網拍賣平台上拍賣，經過188次競價和169次延時，最終以1,510萬元（人民幣‧下同，約1,811萬港元）成交。這恐意味始創人難以東山再起。

據淘寶網阿里拍賣官方公眾號「阿里拍賣」顯示，本場拍賣原應於周日（2日）上午10時結束，因競價過於激烈，拍賣延時至12時19分才結束。拍賣頁面可看到，成都譚魚頭名下49個商標專有權的市場價為100萬元（約119萬港元），包括譚魚頭、譚狀元、巴椒漁府、譚家壩子、譚紅、TANYOTO等。經188次出價、169次延時，最終在8人競買下，最終以1510萬元成交，溢價超15倍。

根據天眼查的信息，成都譚魚頭投資股份有限公司成立於1997年5月27日，法定代表人譚長安為大股東，持股比例約95%。公開報道顯示，從2014年開始，成都譚魚頭陷入債務危機，訴訟不斷。因資不抵債，喪失經營能力，2016年債權人申請成都譚魚頭破產，最終被法院裁定破產清算。2020年8月中旬，成都最後一間譚魚頭火鍋店關閉。

對於商標被拍賣一事，此前譚長安對媒體表示，此事他知情，又表示會把商標拿回來，繼續做譚魚頭高端品牌。