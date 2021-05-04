果子貍入侵變電所　深夜大停電影響逾6萬戶

台灣桃園市多區周日（2日）深夜發生無預警大規模停電，逾6.3萬個一般用戶及13個大用戶受影響。不少民眾受驚嚇，晚上睡覺也沒有空調可用，電梯更全面停擺，有市民質問停電為何不用通知。經台電派員檢查，發現是一隻果子貍闖入並觸碰中壢一次變電所6.9萬伏特開關設備，導致跳電，造成今次事故。

在周日晚上11時55分許，桃園市包括蘆竹、中壢、大園、楊梅、平鎮等地區無預警停電，市民紛紛在社交網發文詢問，有人報告指在高速公路駕車時周圍一片漆黑。有人擔心電若遲遲不來，放在冰箱的食物會壞掉；有人手機快沒電，因無法充電感到煩躁；更多人抱怨，「事先沒有停電通知，完全無預警，讓人措手不及」；甚至有市民剛進升降機就停電。面對突如其來的大停電，民眾怨聲載道。

停電事出突然，也讓警察局派出所、超市、餐廳等不知所措，要啟動備用發電機應急，若無發電機只能摸黑工作，非常不便。

台電事後立即派員緊急檢查，發現竟是一隻果子貍入侵供電系統，觸碰中壢一次變電所的匯流排隔離開關設備，引發大停電，直到周一（3日）凌晨1時21分才恢復正常供電。台電表示，將依規定賠償用戶相關損失，並將針對此次事故調查及研究預防對策，避免類似事件再發生。