跟英外相會晤　美卿稱無意圍堵中國

到訪英國出席七大工業國集團（G7）外長會議的美國國務卿布林肯，周一（3日）跟英國外相藍韜文會面。相信2人曾傾談中國、俄羅斯、伊朗、氣候暖化等重要議題。布林肯強調要捍衞以國際規則為基礎的秩序，並無意圍堵中國。

2人於會面後見記者，布林肯指出：「我們的目的並不是要圍堵中國或壓制中國，我們要做的是捍衞以國際規則為基礎的秩序，而我們這些國家數十年來已為此投入不少心力。」布林肯表示，美英近期採取措施，防止兩國企業無意間支持新疆及中國其他地區的強迫勞動；並會繼續採取強而有力的行動，應對中國在新疆的暴行、鎮壓香港民主派人士及政治人物，指有關做法違反中國對國際的承諾。

藍韜文則指，有需要捍衞西方的價值觀，要中國作出承諾，無論是在《中英聯合聲明》中對香港的承諾，以及更廣泛的承諾。

布林肯又指，希望跟俄羅斯維持比較穩定的關係，不過這高度取決於對方決定好鬥到何種程度。他說：「拜登總統長久以來的態度十分明確，包括在他就任總統之前，俄羅斯若決定鹵莽或好鬥行事，我們也會奉陪。」但他強調不希望情況惡化。

另外，布林肯敦促北韓，把握美國已更新政策途徑的機會，來化解其核武野心所形成的僵局。他稱：「我希望北韓把握機會，展開外交交往，以了解是否有辦法向朝鮮半島全面非核化的目標邁進。我認為，是否要對外交往，須由北韓決定。」