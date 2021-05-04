內地多17宗確診　累計4人從斯里蘭卡回國染疫

內地周二（4日）公布新增17宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入。中國駐巴林大使館周一（3日）通報，截至當日，已有4名從巴林返國的中國公民相繼確診。據指上述各人回國前曾於斯里蘭卡短暫停留，疑於當地受感染。

據中國駐巴林大使館消息，上述從巴林出發的確診者，是於4月30日從斯里蘭卡科倫坡飛抵上海。據該大使館掌握，各人離境前均已完成14天自我隔離，且在出發地和斯里蘭卡接受核酸檢測和IgM血清抗體檢測均無感染。上述各人在斯里蘭卡停留3天半，在酒店期間在餐廳用餐，疑缺乏足夠防護而受感染。

該大使館指出，斯里蘭卡新增確診病例近期直線上升，巴林政府已將斯里蘭卡與印度同列作採取特別入境要求的國家，建議在當地的中國公民在斯里蘭卡疫情得到良好控制前，盡量避免從該國轉機。

過去一日新增境外輸入病例分別為四川6宗、廣東4宗、上海3宗、山東2宗，江蘇和雲南各1宗；同日新增20宗境外輸入無症狀感染個案。至今全國累計90,714人確診，當中4,636人病亡。