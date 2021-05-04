中國輪任安理會主席　周五開會王毅再遇布林肯

中國是本月聯合國安理會輪任主席國，中國常駐聯合國代表張軍當地周一（3日）表示，中方作為安理會主席，將於周五（7日）召開高級別會議，由中國國務委員兼外長王毅主持。據外媒報道，美國國務卿布林肯將出席會議。這是繼今年3月於阿拉斯加舉行的中美高層戰略對話後，兩人再次交手。

張軍稱，中方高度重視擔任安理會主席工作，將加強與安理會成員和各方溝通協商，履行職責。周五舉行的高級別會議，主題是「維護國際和平與安全：維護多邊主義和以聯合國為核心的國際體系」，旨在推動各方維護和踐行真正的多邊主義，運用多邊主義解決當前緊迫的全球性問題。報道指安理會15個會員國均會出席會議。

談到緬甸問題時，張軍指安理會重申支持東盟助緬甸和平解決問題並發揮作用，並由聯合國秘書長緬甸問題特使斡旋。作為緬甸鄰邦，中方亦一直通過自己的渠道進行各方工作，支持當地各黨派在憲法和法律框架下，透過對話尋找政治解決分歧的路徑，繼續推進當地民主轉型。

針對朝鮮半島局勢，張軍希望美國白宮最近完成對北韓政策評估的結果，是更加重視外交努力和對話，而不是過多強調極端壓力的重要性。美國國家安全顧問沙利文日前稱，美國並非敵視北韓，而是尋求解決方案，最終實現朝鮮半島完全無核化。