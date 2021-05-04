初中女生失蹤後被發現樹林吊頸亡　家屬稱有可疑

廣西欽州靈山縣14歲女生小安（化名）3月底返校後，珪主任發現她晚上未有上補習班。校方及家屬四出尋找不果，兩日後警方在校園範圍數公里外的一處樹林中，發現小安吊頸身亡。目前法醫已判定女生死因不涉及他殺或其他犯罪行為，但家屬指小安個性樂觀且成績優異，認為事件有可疑要求徹查。

內媒周二（4日）報道，小安就讀靈山縣新圩鎮雲洲中學的三年級，寄宿在學校宿舍，假日返回住處。小安的父母於廣東省東莞打工，其母透露在3月21日下午與小安視像通話後，小安如常乘車返校，惟當晚約7時，母親接獲小安班主任的來電，指未見小安上補習班，母親遂聯絡當地的親友協助尋找，搜查無果後報警。

同學指當日小安曾返回宿舍，放下東西後外出用餐，閉路電視於當日下午5時許拍到小安，經過新圩鎮容家村委的候車亭的最後身影。小安父母先後前往靈山縣協助搜索，兩日後接到警方通知，在容家村附近的樹林發現小安吊在3米高的樹上，推斷死亡時間為21日的晚上7時至10時。

小安的母親及班主任均指小安個性開觀，成績理想，難以相信小安會自尋短見，母親又透露尋獲女兒的電話後發現，支付寶及淘寶等女兒常用的軟件被刪除，同時大量微信的對話內容亦被刪走，包括小安與母親的對話，認為事件有可疑，已向有關部門申請徹查。警方於周一（3日）表示已有法醫排除他殺的可能，有待上級領導決定是否立案偵查。