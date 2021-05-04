華航群組再增2宗確診　染疫機師曾接種一劑疫苗

台灣華航機師群組染疫繼續擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周二（4日）公布，再有一名華航機師及首次有空中服務員確診，機師在上月曾接種過首劑英國藥廠阿斯利康與牛津大學合作研發的新冠疫苗，是全台首次接種疫苗後感染的個案。另有6宗境外輸入個案，分別來自印尼、印度、泰國及菲律賓。

陳時中指，新增華航群組分別為30多歲的台籍男機師及20多歲的台籍女空中服務員，兩人均曾於今年4月執勤至美國，在返台隔離期間檢測結果證實無確診，在隔離完畢後前者在上周六（1日）出現發燒及咳嗽症狀，後者亦在翌日發燒、頭暈及胃痛，於周二確診。空中服務員曾於上月29日接觸過機師，暫時未知兩個個案是否相關。發言人補充該機師已於上月22日接種首劑阿斯利康疫苗，懷疑發病時只為注射的第9日，未產生足夠保護力所致，為台灣首例接種疫苗後確診的個案。

男機師曾在可傳染期到過松山區的飛鏢酒吧Homies Soft Bar及海真私房菜民生店，目前已初步掌握15名接觸者，13人需居家隔離，另外兩人則列自我健康監測。周一（3日）有檢疫酒店諾富特飯店外判水電工確診，陳時中周二進一步公布他於傳染期到過地區，包括蘆洲區的皇爵飲料店及吉野烤肉，呼籲該期間到過當區的民眾做好自我健康監測。

因應華航感染群組擴大，陳時中表示即日起直至17日為止是高度警戒期，台北、新北、桃園地區醫院將限制除例外情況的探病人數，停止探親探病，並將陪病者限於1人。