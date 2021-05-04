民進黨立委遞逾千份入黨申請　疑圖左右黨內選舉

台灣民進黨嘉義市黨部上月初去信中央黨部，指立法委員王美惠的服務處在3至4月期間，遞交逾千份入黨申請，疑試圖左右明年黨內選舉。王美專周二（4日）發文指做法只為號召有意改革者加入體制。

嘉義黨部的信件指出，早前收到共1,074份來自王美惠立委服務處送交的入黨申請書，介紹人均為服務處人員，當中更有黑道子女及國民黨黨員的申請，多份申請書填寫同一電話號碼。上周四（4月29日）黨部以未有過半數執委出席為由，未有審核入黨申請，王美惠服務處人員周一（3日）領回其中890份原定本月再審的申請書。

王美惠回應指，嘉義黨部在主委黃露慧及其父親連續擔任11屆共22年的主委下，將黨部變成家族化企業，黨部黨員凋零又多次與中央黨部唱反調，及在輔選期間不願承擔責任，希望藉千人入黨帶來改變。她又同時批評黨部不審查申請，明言不會對此低頭。

黃露慧表示望獲中央明確指示判斷入黨的標準。黨部執行長林振斌則指嘉義市有約3,600名黨員，是次申請人數達現有黨員數目的一半，同時申請資料有異樣，且有代繳黨費之嫌。