黑心保健品賣貴逾40倍　長者慘受騙250萬人民幣

上海市虹口區民警近日在轄區一幢大樓內發現一間「上海酵宇健康管理有限公司」，涉嫌利用保健、養生的旗號，販賣一款名為「青腦搭檔」的保健品，詐騙近500名長者，估計涉案金額高達250萬元（人民幣，下同，約300萬港元）。

內媒周一（3日）報道，警員發現經常有大批老年人進出上述大樓，離開時均購買一款聲稱可治療心腦血管疾病、蕁麻疹、糖尿病等慢性病的保健品。該款「青腦搭檔」的成分主要由大蒜、生薑、檸檬、山楂、仙人掌等常見食材、藥材混合蘋果醋製成。除此以外，外包裝上再無任何資料。

警方調查並找到「青腦搭檔」的生產、加工、包裝作坊，發現各類從網上採購的藥材胡亂堆放在旁，幾個鐵鍋和電飯煲組成熬製湯劑的生產線，包裝用的塑膠瓶亦隨意棄置。報道指，一盒十瓶裝的「青腦搭檔」售價高達2,200元（約2,634港元），但原料成本僅50元（約60港元）。

其中一名受害人的家屬陳女士表示，年過八旬的父母住在郊區的養老院，保健品公司服務周到，會專門派車接送老人。惟兩老服食上述保健品一段時間後，出現血液指標飆升的情況。