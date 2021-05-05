長賜號擱淺事件　日本船東要求貨主分擔賠償

台灣長榮海運公司超大型貨輪長賜號3月在埃及蘇彝士運河擱淺事件，至今仍未解決賠款問題，有指長賜號的船東日本正榮汽船公司向法院提出「共同海損」，即要求船上貨物的貨主共同負擔巨額賠償。

報道指，正榮汽船公司共同海損的要求現已進入司法程序，更有貨主收到相關文件，被要求負擔部分賠償。長榮海運周二（4日）發聲明回應，上月初已獲悉船東提出共同海損，稱按國際海洋公約的規定，因船隻脫困而成功保障各方的資產，各方有責任分攤船舶救援及處理共同海損所產生的費用，公司最後需承擔的金額極為有限，長榮將會配合船東指派的共同海損理算公司處理後續事宜。

共同海損是指船隻在航行期間，為確保貨物及人員安全而造成損失時，所有利益關係人共同承擔賠償。長賜號連同船上貨物目前正被埃及當局扣押，稱要待賠償爭議結束方讓長賜號恢復運作，據悉長榮已通知客戶指賠償問題處理完結前，無法運送貨物。蘇彝士運河管理局已要求達9億美元（約70.2億港元）的賠償，正榮汽船公司則表明只願意賠償1億美元（約7.8億港元）。