不滿上課分心說話　教師扯脫小學生頭皮

河南省平頂山一間小學的老師，因學生上課時說話，於是用手扯學生頭髮，導致對方頭皮與頭骨分離，需要接受77次刺穿手術抽走積血。學生的母親苑女士投訴校方在事發後20日才將涉事老師停課。目前涉事老師已被刑拘留，苑女士則表示要向校方追究責任。

據苑女士稱，9歲大兒子於3月5日因上課說話，與另外2名學生一同被罰。當時該名老師非常生氣，用手扯着學生頭髮，從課室最後排的座位拖到講台，然後讓各人罰企至下課。苑女士的兒子回家後感到頭暈和惡心，到3月8日看醫生，發現其頭部腫脹，經診斷為帽狀腱膜下血腫。據醫生稱，苑女士兒子的頭皮和頭骨分離，裏面充斥血液，必須通過刺穿將血液抽出，才能讓頭皮和頭骨重新貼合。

苑女士稱，整個治療過程漫長，兒子經多次刺穿共抽走近1公升血液。另因刺穿手術不能麻醉，更令孩子感到非常痛苦。經過22天治療，苑女士的兒子終於出院，但至今仍要定期覆診。苑女士於3月8日已就事件報警，但學校卻在其兒子住院近20天後，才對涉事老師作出停課的處分。學校當時回覆稱，最初不知道事件那麼嚴重。

苑女士指涉事老師於本月1日已被拘刑，她現在要校方公開事件，因為該校在當地屬數一數二的名校，希望藉此引起校方重視，日後對教師團隊加強管理。對於校方一直將事件責任歸咎於老師個人行為，與學校無關，苑女士表明會追究學校責任。內媒日前就事件曾聯絡該校副校長，對方回應由於官方已介入事件，因此不便回答，又強調該校為公辦學校，有關責任問題將依循法院的裁決。