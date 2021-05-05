台稱防疫有成　陳時中再促國際支持參與世衞大會

世界衞生大會將於5月24日至6月1日舉行，台灣過去連續4年未獲邀請參加會議，台衞福部長陳時中當地周二（4日）投書美國《外交家》雜誌表示，台灣是全球應變疫情最成功的地區之一，不應被置於全球衞生網絡之外，呼籲各界支持將台灣納入世界衞生組織。惟大陸常駐聯合國代表張軍周一（3日）強調，台灣沒資格參加。

陳時中表示，台灣在2009至2016年間，連續8年以觀察員身份參與世衞大會。但自從民進黨執政後，台灣自2017年起未獲邀請。他指出，台灣因為有2003年沙士的經驗，在這次新冠肺炎疫情中及早實施有效的衞生防控措施，得以緩解疫情帶來的經濟衝擊。

陳時中又稱，台灣是全球疫情應對最成功的地區之一，原因是擁有健全的醫療體系、嚴謹篩檢策略、公開透明資訊與公私部門合作。這次疫情再次證明，在全球新興傳染病威脅監測與警報系統上，台灣扮演不可或缺的角色。

大陸作為聯合國安理會5月輪任主席，在周一的記者會上，有記者問加拿大等國近期表態支持台灣以觀察員身份參加世衞大會，張軍回應稱，一個中國原則是台灣問題的紅線。陸方立場明確而堅定，聯合國是由主權國家構成的組織，台灣沒有資格參加這些組織。