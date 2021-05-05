五一酒店外賣訂單增逾2成　遊客：景區人太多不敢去

五一假期景區人擠人已非新鮮事，有人選擇不去景區湊熱鬧，僅入住異地酒店享受寧靜片刻，間接帶動外賣訂單增長。內地知名餐飲平台「餓了麼」周二（4日）發布五一消費報告顯示，假期首3日酒店外賣訂單量同比增長逾2成，成為近5年來最高，亦比今年清明假期有明顯增長。

報告顯示，來自酒店的早餐、消夜需求增長最為旺盛，遊客最愛下單咖啡、粥、生煎等早餐，和特色菜、燒烤、螺螄粉等消夜。若按全國景區外賣訂單量排名計算，杭州、青島、蘇州等是小長假的熱門旅遊城市，其中浙江省杭州市西湖景區排名第一。這一現象被稱為「躺吃旅行」。

有外賣員稱，假期開始後，來自酒店的外賣訂單是最多的，每日超過一半時間都要到酒店送外賣，「是不是外地遊客，一下子就能聽出來，有的遊客點了外賣，卻說不清楚自己到底在哪兒」。有遊客笑言，「這其實也是無奈之舉，景區實在太多人，只好跑回酒店」。

此外，周三（5日）是假期最後一日，各地勢必迎來返程高峰。公安部交通管理局周二上午召開全國視訊會議，要求各地交通執法部門提前部署，預防安全事故發生。據中央氣象台預報，周三當日四川南部 、重慶西南部、雲南東北部和南部、廣西中部、廣東東南部、福建西南部等地部分地區有中到大雨，容易引發交通意外。