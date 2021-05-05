布林肯否認中美新冷戰　斥北京日益咄咄逼人

美國國務卿布林肯正在英國倫敦出席七大工業國集團（G7）外長會議，他周二（4日）接受《金融時報》訪問，指美國並非試圖遏制中國，但必須與盟友捍衞基於規則的國際秩序，批評北京對外愈來愈咄咄逼人。他否認中美正展開「新冷戰」，形容兩國關係複雜。

布林肯在訪問中談到美國的外交策略問題，聚焦與中國的關係。他指今年3月與中國官員在阿拉斯加的會談中，沒看到中方任何新的方針取態，強調美國並非試圖遏制中國，而是必須為他們投資了數十年的國際秩序，挺身而出對抗破壞者。他表示，美國在與華打交道時要從實力出發，包括與盟友夥伴合作，多國一起行動更有機會令中國改變自身行為，但並非要求其他國家選邊站。

他反駁北京稱新疆、台灣、西藏和香港問題只屬中國內政，指出中國在聯合國簽署了《國際人權宣言》，若不遵守承諾，美方有權發聲。他又指，美國一直遵守「一個中國」原則，把台灣問題處理得非常好，但北京採取咄咄逼人的行動令人不安，認為美方應致力確保台灣有自衞能力，任何一方試圖以武力破壞現狀是非常嚴重的錯誤。

被問到美中關係是否進入「新冷戰」時，布林肯表示：「我反對給多數關係貼上標籤，包括這個關係，因為它很複雜。」但他指不幸的是，他們近年來看到北京對內愈來愈壓制，對外愈來愈咄咄逼人，同時看到美中關係包含對立、競爭與合作所有3個層面。