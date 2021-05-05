歐盟將立法　防堵中資併購歐企及參與招標

歐盟周二（4日）宣布暫停批准中歐全面投資協定之際，德媒披露歐盟即將提出新法，防堵中資併購歐洲企業和參與招標，以反擊中國的國家資本主義。歐盟委員會將在周三（5日）建議立法，但需經歐洲議會和部長會議批准，預料數年後才會實施。

報道援引法案取得的規章草案指，歐盟委員會的立法理由是，因應外國企業獲政府補貼併購歐盟企業或破壞公平競爭的例子愈來愈多，有扭曲市場的風險，立法將可阻止獲政府補貼的外企併購歐企、或參與歐盟的公開招標。條文未有直接點名中國，僅在註腳和說明提及中國，惟外界認為此舉顯然劍指中資企業。

歐盟的27個成員國中，目前有18國透過國內法例限制外資併購能源、高科技等產業，歐盟今次推出的新法針對外國政府的補貼，預料將可與各國審查外資併購的機制相輔相成。多個歐盟國家近年憂慮中資企業在官方主導下，利用政府提供的優厚補貼併購歐洲的尖端科技和打擊歐洲的競爭者，德國反壟斷委員會去年7月發布的報告也要求歐洲制訂相關嚴格規範。

另一方面，歐盟積極與他國談判雙邊貿易投資協議，周六（8日）將與印度舉行網上峰會，協商重啟自2013年以來停滯不前的自由貿易談判，及增強印太地區影響力，以制衡中國。聲明草案指，各國領導人另將尋求一項投資保護協議，及一項旨在保護法國香檳、印度大吉嶺茶葉等地方特色農產品的協議。草案須在周三獲歐盟各國大使簽署及印度政府最終批准，當中亦含蓄批評中國資助的一帶一路項目導致部分中亞國家債務飆升。