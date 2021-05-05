台律師穿李寧T恤上街撐新疆棉　遭投懷疑目光

西方國家因人權問題抵制來自新疆的棉花，惹來大陸抵制外國品牌反制。台灣有律師蘇逸修早前在社交媒體Facebook展示自己穿上大陸品牌的T恤，遊走台北著名景點，遭路人投以懷疑的目光。蘇男近日接受大陸媒體訪問時表示，認為事件是美國為首的西方國家企圖打壓大陸紡織業，而他作為「中國人」，決定用行動支新疆棉。

蘇逸修上月18日在Facebook發文表示，在台灣的李寧專賣店買了一件T恤，第一次穿上並走在台北街頭，明顯感受到路人懷疑的目光。他接受大陸媒體訪問時稱，因聽說大陸李寧牌的運動服使用新疆棉，而品牌在台灣有分店，於是在網上訂購一款T恤。但台灣的店員其後稱沒貨，他於是改訂另一印有「中國」字樣的款式。當時店員出於好意問他是否可以接受，他表示沒問題。

他續指，在70、80年代，台灣人自認、自稱是「中國人」是理所當然、天經地義的事情。然而，李登輝主政後的30年來，台灣大搞「去中」、「仇中」教育。他指現今35歲以下台灣人，「中國人」意識已蕩然無存。他強調會繼續穿着該T恤上街，因為他是「中國人」，也會這樣教育孩子。