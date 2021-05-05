中央官員到地方督察遭監視　暗訪車牌號碼外洩

中央生態環境保護督察組近日在河南進行督查時，行程疑遭洩露，「暗訪車」的車牌號碼也被曝光。最後督察人員採取調虎離山計，成功避過監視。

據《中國環境報》披露，中央第五生態環境保護督察組於4月7日進駐河南，對鄭州、安陽、新鄉等十多個地市展開為期1個月的督查，梳理和追蹤當地問題線索。但4月18日當督查工作剛展開，督察人員便接獲舉報稱，他們乘坐車輛的車牌號碼竟已曝光。洩露的內容稱，「如有企業人員看到『京PXXXX』這個車牌號要注意，這是中央（第五）督察組的暗訪車，一定及時在企業群裏通知」。

在濮陽市，3名督察人員前往檢查一家羽絨加工企業時，在到達附近排水口不到5分鐘，便有多名縣區相關部門的負責人前來打招呼，更道出督察人員的身份。得悉身份曝光後，督察組決定兵分兩路，一批人負責分散注意，另一批人前往現場調查。

第二天，督察組成功避開跟蹤，前往開封市精細化工產業集聚區內的一家化工企業進行督查。該企業聲稱停產已久，但去年8月卻被查出排水異常。督察人員當時發現廠區生產廠房空無一人，但桌上卻放着沖了茶的水壺，揭發廠內廢氣治理設施仍在運作。最終，督察人員發現該廠多月來生產設施用電、用蒸汽的支出記錄。