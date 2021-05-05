紐國會一致通過新疆涉人權侵害問題　華使館譴責

新西蘭國會周三（5日）一致宣稱中國在新疆對待維吾爾族人的做法為「嚴重侵害人權」的行為，但未用上「種族滅絕」的字眼。中國駐新西蘭大使館批評紐方罔顧事實真相，屬粗暴干涉中國內政之舉，對此表示強烈不滿及堅決反對。

議案由行動黨提出並獲國會全數黨派討論及支持通過，黨代理領袖費爾登（Brooke van Velden）指，以「嚴重侵害人權」取代「種族滅絕」的字眼，是為確保總理阿德恩領導的工黨會支持議案，又認為若認同新疆問題涉及種族滅絕，亦應如是表明。外長馬胡塔則認同不用上種族滅絕的做法，認為此定性為最重大的國際罪行，必須按國際法謹慎地審視問題方可作定論，同時呼籲中方容許聯合國及獨立觀察員不受限制地，檢視新疆的情況。

中國駐新西蘭大使館隨即發聲明譴責新西蘭國會，強調涉疆問題的本質是反恐、去極端化，且事關中國主權、領土完整及國家安全，批評國會不顧中方嚴正立場，無視事實強推涉疆動議，干預中國內政，又指紐方嚴重違反國際法，及國際關係的基本原則，敦促紐方停止錯誤做法，維持中紐發展大局，多做對兩國有利之事。