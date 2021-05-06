G7外長會議公報籲中國尊重人權　指俄羅斯破壞穩定

一連三日在英國倫敦舉行的七大工業國集團（G7）外長會議周三（5日）結束，在會後發表的聯合公報中，G7表達關注新疆及西藏的侵犯人權情況，呼籲中國尊重人權和基本自由，並敦促中國承擔並履行與其全球經濟地位相稱的經濟義務和責任。

公報中指出，G7「繼續深切關注新疆和西藏的侵犯人權行為，特別是針對維吾爾人、其他少數民族和宗教少數群體成員的行為、大規模『政治再教育營』的存在，以及強迫勞動和強迫絕育的相關報告」。公報亦呼籲中國遵守《中英聯合聲明》及《基本法》中列明的國際承諾及法律義務，尊重香港高度自治、權利和自由，呼籲中國內地和香港結束針對民主派的種種行動，維護司法獨立，確保案件不轉交中國內地處理。

而在經濟層面上，G7亦針對中國發聲，指成員國「支持開放社會，亦支持在透明而可預測的國際規則標準下進行的公平貿易，一致關注破壞貿易、投資、開發融資等自由公平經濟系統的做法」，他們將共同努力提高對「任意 、強制性經濟政策和做法」的抵禦能力，並呼籲中國履行其經濟義務和責任。

在台海問題上，G7公報稱重視「台灣海峽和平及穩定的重要性，並且鼓勵和平解決兩岸問題」，並重申「強烈反對可能升高緊張及破壞區域穩定的任何片面行動」，亦支持台灣參加世界衞生組織論壇和世衞大會。

公報亦有着墨於俄羅斯與烏克蘭近日的緊張狀況，指深切關注「俄羅斯持續其不負責任和破壞穩定的行為，包括在烏克蘭邊境和非法吞併的克里米亞大量部署俄羅斯軍隊」，又指俄國做出「旨在破壞其他國家的民主制度的惡意活動、惡意網絡活動以及散布虛假訊息」，對俄羅斯與西方國家關係惡化表示遺憾。