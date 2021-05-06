歐盟更新工業戰略　減少6大領域對依賴中國等國家

在中歐外交關係惡化，歐盟暫停批准中歐全面投資協定之際，歐盟在周三（5日）公布計劃，更新了歐盟工業戰略，希望加強單一市場彈性，並在原材料、半導體和電池等六個戰略領域，減少對中國和其他外國供應商的依賴。

歐盟在聲明中說，更新戰略是為確保歐盟的工業發展願景，充分考慮到新冠疫情後​的新情況，並幫助推動向「更可持續、數碼化、有韌性和更俱全球競爭力的經濟轉型」；又指新冠疫情讓歐盟認識到技術和工業方面的戰略依賴情況。歐盟在137項戰略敏感產品中約有一半依賴中國的供應，其次是越南和巴西，這些產品主要是原材料、藥物和其他對歐盟環保和數碼化轉型至關重要的其他產品。

歐盟委員會對原材料、電池、半導體、活性藥物成份、氫能源，以及雲端和邊緣運算技術6個戰略領域進行了深入評估，深入了解了戰略依賴的起源及其影響；歐委會還將對關鍵領域的潛在依賴性，展開第二階段的深入評估。

在這份19頁文件指出，歐盟的措施會包括「在可能情況下，依賴不同貿易夥伴實現供需多樣化，也在必要時作出自動儲備和自主行動」。而為了減少進口依賴，歐盟亦支持成員國通過「歐洲共同利益重要項目（IPCEI）」，在市場本身無法提供突破性創新的領域匯集資源，例如是下一代雲端、氫、低碳產業、製藥和尖端半導體方面。