台髮型師開車撞死老婦　肇事後買酒喝遭收押

台灣台中市方姓髮型師於周三（5日）凌晨駕車撞倒7旬婦並拖行致死，方男事後不但未即時報案，還走入便利店買啤酒喝，疑企圖製造非酒駕假象。台中地檢署漏夜就案件複訊，認為方男涉犯酒駕不能安全駕駛而致人於死罪，因嫌疑重大，且有勾串證人、滅證及逃亡之虞，聲請將方男羈押禁見，周四（6日）經法院裁定批准。

警方調查指，30歲的方男案發前與友人在卡拉OK消遣，周三凌晨3時許駕車行經台中市東興路一段與樹義一巷路口時，疑車速過快撞倒出門晨運的70歲陳姓老婦，並將其拖行超過70米，致其頭部重創、身體多處骨折，當場無生命迹象，經送院搶救不治。死者其後證實為資深媒體人黃暐瀚的母親。

車禍後，有目擊市民立即報案，又表示看到肇事的方男走入便利店買啤酒喝。警方到場替方男進行酒測發現超標。方男否認酒駕，辯稱現場燈光太暗釀禍，又表示因為驚慌才買啤酒「壓驚」。警方在方男的車上找到1個幾乎喝完的膠樽，經檢驗殘液發現為毒品調製的飲料，方男否認服用毒品。警方已替其採樣檢測，釐清案件是否酒駕、毒駕或使用管制藥品。