荷花塘超標污水排入長江　郊區黨委編材料應付督察

中央環保督察組周四（6日）公布，安徽銅陵市郊區處置荷花塘水環境污染問題敷衍，導致部分超標污水排入長江。郊區黨委、政府及有關部門在應對督察上「頗費心思，編造工作材料應付」。

荷花塘位於銅陵市郊區，距離長江幹流約1公里，容量約30萬立方米，日常來水主要為周邊區域匯集雨水。荷花塘水體與長江相通，經德盛碼頭套河閘排入長江。去年10月20日，荷花塘水質突然發黑並有異味，銅陵市郊區政府於同月下旬開始截污、治污等工作，但相關應急措施不到位，致大量污水溢流並經套河閘排入長江。

今年1月，郊區政府先後召開3次會議部署荷花塘水污染治理工作，要求「不讓一滴污水流入長江」，區委、區政府等人也曾數次赴現場檢查。至今年4月，督察組發現相關要求和部署多停留在口號和文件上，沒有落實。截至督察進駐，當地政府及有關部門沒有人到套河閘口實地查看。

另區委、區政府負責人及有關部門負責人曾表示，自去年10月採取截污措施後，從未發生過荷花塘污水排入長江問題。但實況是，於今年1月至3月，督察組3次暗訪均發現荷花塘污水大量溢流排入長江，在江面形成明顯污染帶。督察組批評銅陵市郊區黨委、政府及相關部門沒有進行全面分析，也未對周邊污水排放情況展開全面溯源調查