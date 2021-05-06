台再截陸男乘橡皮艇偷渡　隨身攜帶熟豬肉餃

台灣5日內兩度截獲大陸男子利用橡皮艇偷渡。繼上周五福建男子在台中被查獲後，周二（4日）再有大陸男子在金門對開海域被截。台海巡人員透過雷達全程鎖定該偷渡男子，並趁其登岸時採取緝捕行動，人員還發現已煮熟的豬肉餃。

據台媒周四（6日）引述台海巡署第十二巡防區指揮部表示，周二凌晨4時50分，海岸雷達操作員於金門北面海域發現可疑光點靠近岸邊，與紅外線熱顯像操作員交叉比對後，確定並非正常船隻，於是立即通報海巡艇及岸巡人員展開查緝。

到凌晨5時53分，查緝人員於三獅山岸邊成功緝獲該名江姓大陸男子，當時他乘坐橡皮艇圖以划槳方式登陸。經檢查，江男所攜帶的1個行李篋內，藏有2部手機、2個尿袋、2張銀行卡、1把工具刀，以及16隻熟豬肉水餃。海巡人員其後替江男量體溫，確定沒發燒，隨即進行消毒，並將水餃銷毀。後續江男將接受隔離檢疫，期滿後依違反入出境及移民法、國安法偵訊調查。

上月30日，一名周姓大陸男子乘坐從淘寶購買、以燃料推動的橡皮艇，花近16小時從福建抵達台中港西碼頭，上岸後被工人發現報警。對於周男成功避過海軍和雷達監控，台國防部長其後承認疏失。