防疫酒店增1員工確診　男子居家檢疫期間身亡　死因待查

台灣的中央流行疫情指揮中心周四（6日）公布新增13宗新冠肺炎確診個案，當中12宗屬境外輸入，一宗本地輸入個案為機場防疫酒店諾富特飯店的工程部職員，飯店至今累積5人染疫。另外，苗栗縣一名從大陸返台的男子在居家檢疫期間身亡，衞生局人員到場採檢，暫時未知死因。

指揮中心指揮官陳時中指，染疫職員近期沒有出境史，但因公務需要經常與房務部人員來往，並與早前確診的兩名酒店員工有密切接觸。陳時中透露，患者上月29日配合清空酒店後前往集中檢疫所，至周一（3日）開始出現喉嚨痛、發燒及肌肉痠痛等病徵，翌日接受檢測後至周四確診。由於患者一直在集中檢疫所，故指揮中心無匡列接觸者。

苗栗縣衞生局指，一名34歲於大陸工作的男子上月25日返台後居家隔離，原定下周日（9日）隔離期滿，但周四被母親發現陳屍家中，村幹事表示之前一直有例行訪查，惟死者未提及有身心病痛或困擾。衞生局接獲通報已派員採檢、環境消毒，死亡原因待由檢警相驗。

另外，指揮中心亦宣布在下周一（10日）起，開放為軍事機構相關人士及65歲以上長者接種英國阿斯利康疫苗，目前疫苗存量約有24萬劑，為方便民眾接種疫苗，符合接種資格者可以直接持健保卡及身份證明文件，到注射站經醫師評估後接種疫苗。

就華航及諾富特飯店爆發事件，台北市長柯文哲批評應一早將機組人員安排在優先接種群組，將醫護列作施打第一順位為戰術錯誤，指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎周四回應指，為醫護人員優先接種疫苗乃國際常見做法，指出若醫院內出現爆發則會連帶醫療系統崩潰。