華航感染群組擴大　今日起實施清零計劃

台灣中華航空早有多名機組人員先後確診新冠肺炎，1,279名機師成擴大採檢對象。台灣的中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周四（6日）宣布，華航自當日起展開「清零計劃」 表示，除了加強機組員檢疫天數、採檢次數，也將強化外站管理，確保機組員、外站都乾淨才可能鬆綁檢疫。

陳時中表示，即日起要求華航長程航班機組員居家檢疫從3天增為5天，並進行9天自主健康管理，入境14天以內需進行5次採檢，證實未受感染才可解封；短程航班則維持14天自主健康管理，期間進行2次採檢。

截至目前，華航已有1,279名機師已經完成檢驗，其中97.5%以上都重複檢驗過，感染個案人數沒有增加，盼藉由清零計劃加強防疫強度，確保社區及機組員安全。陳時中坦言，周三（5日）與華航開會時，討論過其他更嚴格的清零方案，但可能導致華航整體營運全部停頓，運量僅剩10%，因此選擇影響較小、可適當排班的計劃，並開放自主健康管理期間可派飛，兼顧安全及運輸需求。

至於華航機組員染疫案感染源頭，陳時中表示根據現有證據，仍傾向是從國外傳入，在諾富特飯店形成傳播鏈，未來等基因定序相關資料陸續出爐後，會再進一步釐清。