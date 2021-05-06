鹽城技師學院被指強迫學生實習　涉賺取人頭費

江蘇鹽城技師學院的學生近日向內媒反映，校方強迫學生到指定工廠實習，否則不發放畢業證書。內媒其後調查發現，這所全國首批國家級重點技工學校存在多項教育部、人社部等明令禁止的問題，甚至涉嫌賺取實習學生的「人頭費」。江蘇省人社廳周四（6日）已派出工作組赴鹽城調查，如查實將嚴肅處理，回應社會關注。

南柯（化名）是學院2018級機電一體化技術專業的學生，由3月開始，他被學院安排到當地一家名叫維信電子的工廠實習，超負荷工作令他難以忍受。他說：「如果不實習，實習期沒滿的話是沒有畢業證的。一天工作12小時，太累了。」南柯指，作為剛滿18歲的學生，被要求從早上8時工作到晚上8時，卻只能拿到一半的工資，大約3,000元人民幣（約3,600港元）。這裡雖然有駐廠老師，但平時較少見到，更談不上學院老師的「全程指導」。

另一學生楊清正（化名）稱，自己的專業是電工，但學校給他安排到工廠做汽車配件相關的工作。多名學生指，二年級時已實習過一次，那次叫「工學交替」。到了三年級，學校又讓他們去「工學交替」，每次都在工廠工作至少3個月。他們曾與工廠簽署實習協議，但簽完即被收走。

而在學校與實習工廠之間，還有一個「勞務中介」的角色。內媒聯繫到與學院合作的勞務中介，對方坦言學院和中介都要從實習學生頭上賺取人頭費。按教育部、人社部等部門明確要求，學校不得通過中介機構或有償代理組織安排學生實習，不得安排學生加班和夜班，在工廠實習也有明確的工時限制。