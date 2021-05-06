鋒面未解水情嚴峻　台經濟部望月底日達51.8萬噸水

台灣去年因無颱風帶來足夠的降雨量，致整體水情不佳。經濟部部長王美花周四（6日）表示，這兩日雖有鋒面過境，但降雨量不多，水庫進帳50萬噸水，情況仍然吃緊，各縣市的水情預警燈號將維持不變，並期望政府啟動的「抗旱2.0計劃」，增加的水源在5月底時可達每日51.8萬噸。

王美花引述氣象專家預測指，台灣5、6月的降雨情形為「偏少到正常」，降雨情形在5月下旬後較明朗，期望能紓緩中南部的嚴峻旱象。她表示「抗旱2.0計劃」頗有斬獲，原本每日增加16.8萬噸水源，至今已達37.5萬噸，有望在5月底每日能增加51.8萬噸水源。

另外，當局計劃再與台中市政府或其他富含地下水源的縣市政府研商，達至不浪費任何一滴水。王美花舉高雄市為例，指高雄市積極開發水源，澄清湖原定周五（7日）滿庫，提早到周三（5日）滿庫，相信「高雄的部分，目前不會再惡化」。

根據水利署顯示，苗栗、台中、北彰化地區為「分區供水」紅燈，採供5停2；新竹縣市、嘉義縣市、台南市、高雄市為「減量供水」橙燈；桃園市及新北市林口區、南投縣、彰化縣南部地區及雲林縣為「減壓供水」黃燈。