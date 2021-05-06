維權女車主起訴Tesla副總裁　索賠5萬人民幣

河南張姓女子早前分別到美國電動車生產商特斯拉（Tesla）於鄭州的體驗中心及上海車展維權，指控Tesla煞車失靈。張女與丈夫周四（6日）正式起訴特斯拉（上海）有限公司、特斯拉（北京）有限公司以及特斯拉公司全球副總裁陶琳，訴求包括索賠精神損害賠償金5萬元人民幣（約6萬港元）等。兩人的代理律師表示，安陽市北關區人民法院已受理相關訴訟材料。

內媒周四引述張女夫婦消息，後者訴求有三點，包括判令3被告立即停止侵害原告名譽權的行為並消除影響；向原告書面賠禮道歉，並在全國性媒體刊發向原告道歉的公告，同時在其官方微博發表致原告的書面道歉信，在微博置頂10日；以及支付原告精神損害賠償金。

張女在起訴書還提到，作為一名車主，卻因出現行車事故與Tesla公司發生產品質量爭議，本應以實事求是、尊重客戶的態度積極協商處理，未料對方不但公開發表無中生有，違背事實的不實言論，意在塑造張女本人無理取鬧的負面形象，有關不實訊息在互聯網上大量傳播、嚴重誤導社會輿論，對自己及其家屬的生活造成嚴重困擾，遂決定起訴維護自己的合法權益，依法追究相關人員的法律責任。

她又表示，陶琳在公開場合說自己向Tesla索要巨額賠償，但未有拿出有關證據，「如果拿不出證據，她（陶琳）需要給我（張女）公開賠禮道歉」。其次，Tesla至今沒有提供完整數據，包括事故前半個小時內完整原始行車數據，未有正面回應其質疑；對於Tesla未經允許就對外發布行車數據，涉嫌侵犯個人隱私權等問題，張女希望在政府相關部門協調下，個人權益能得到相應保障。

事緣於今年2月，張女的父親駕駛Tesla Model3電動車時，因煞車系統失靈撞至路邊的水泥台才停住，張父受傷送院。至上月19日，張女2021上海國際車展上，身穿印有煞車失靈字樣的衣服，站在Tesla車頂上維權，隨後被現場工作人員帶走，因擾亂公共秩序被處以行政拘留5日。事件引起官方部門關注，國家市場監管總局事後亦表示已責成河南省、上海市等地市場監督管理部門，依法維護消費者合法權益。