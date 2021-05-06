女護士遭患者跟蹤騷擾2年　家屬望停滋擾求醫

廣東茂名一名張姓女護士，2019年在醫院治療黃姓女子後，之後便被後者跟蹤及騷擾多年。黃女直言愛上女護士，為了躲避滋擾，張女一家已多次搬家，惟對方更直接租住附近單位，甚至多次闖到其寓所門前，張女丈夫接受內媒訪問時，坦言只求黃女放過他們，接受治療。

黃女當時在醫院住院近3個月，期間一直要求張女為她打針，明言喜歡張女，出院後更一直纏擾，包括跟蹤、到寓所門外對閉路電視鏡頭做出愛心手勢、親吻門上的防盜鏡，更曾冒認張女偷拿速遞，盜取其護士服。黃女又在去年初在微博上發表表白字句、跟蹤偷拍的相片，更公開一份醫院文件指自己被證斷患嚴重精神障礙。張女不堪滋擾已與家人兩次搬家，甚至不敢出家門及精神緊張，惟對方竟搬至張女樓上的單位，進一步騷擾。

張女的母親透露，黃女身上有刀，擔心會傷害她們；張女的丈夫亦指曾多次與黃女的家人商討，但家人早已放棄干預女兒的行為。黃女近日更在社交平台指已對張女失去興趣，表示以喜歡上張女的丈夫。後者向內媒透露，妻子現時感到巨大的壓力，個性變得暴躁且晚上無法入眠，出門擔心被跟蹤，只祈求黃女家人帶她接受治療。