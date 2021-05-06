鳳凰金融涉非法集資被立案　7萬出借人僅8000完成退出

鳳凰衛視策略性投資、由劉長樂在2014年創立並由其女婿賀鑫擔任法人代表的鳳凰金融平台，去年9月突然停止網貸業務和所有出借用戶的本息回款，逾7萬名受害人「血本無歸」。內地財經雜誌報道，截至上月22日，只有8,096人透過鳳凰推出的應急退出通道完成退出。

報道指，鳳凰智信信息技術有限公司涉嫌非法吸收公眾存款，被海南海口市公安局立案偵查，公司法定代表人、實際控制人賀鑫被依法刑事拘留。一名出借人透露，立案前一周、即上月23日，鳳凰金融發布《近期鳳凰智信退出進度公告》，表示平台對已提交的退出申請正加快審核，努力對接徵信系統幫助出借人追討相應出借款項。至今年1月，鳳凰金融在官網為出借用戶提供應急退出通道，但絕大部分人仍堅持本息全收。

出借人小雪表示，有關機構同意以兩折、三折的價格購買債權，此外商城裏的商品比市面價格翻炒最高至10幾倍，發貨時間也特別長。數據顯示，累計提交退出申請35,229人，但完成退出只得8,096人。去年以來，出借人多次向相關部門投訴，舉行線下維權活動，促成此次鳳凰智信的立案調查工作。

多名出借人透露，鳳凰智信公司明知借款用戶大規模逾期和擔保無能力代償的情況下，仍然大力促銷、頻繁發送促銷短訊，通過諸多優惠活動引誘出借人出借資金，認為涉嫌欺詐。他們又指，鳳凰智信公司至今隱匿借款合約，雖在聲明中表示出借人可以申請索要借款合約，但現實中很少向出借人提供借款合約。由於對鳳凰智信的退出方案普遍不滿意，才會在去年以來一直在推動警方立案。