身份被盜背盜竊賣淫罪名15年　女子索168萬人民幣國家賠償

山東鄒城一名女子約兩年前，發現自己戶籍於2007年及2006年分別有盜竊及賣淫的犯罪紀錄，懷疑身份遭盜用，莫名背負罪名近15年，去年終獲法庭撤銷原判，並將盜取身份的原犯人判處監禁。惟女子不滿鄒城市人民法庭忽疏致自己名聲受損，向法院提出國家賠償申請，索償168萬人民幣（約201.6萬港元），內媒周四（6日）得悉法院已決定立案處理。

在2019年6月，張偉華從戶籍信息發現自己2007年被法庭裁定盜竊罪成，判監6個月緩刑1年，同時另在2006因賣淫而被行政拘留5天。惟張偉華稱此段時期一直身處外地，認為有人盜取其身份，通報後當地公安局調查發現與現場留下的指紋及案件文件上的簽名，與張偉華不符，更於去年年初通知張偉華，當局已確認其弟的前女友徐某盜用身份。

警方拘捕徐某後法庭在去年12月18日宣告，推翻原審裁決，並判徐某盜竊罪成監禁6個月。張偉華不滿再審時不獲允許旁聽，並指事件嚴重影響自己聲譽，及承受龐大精神壓力，且未知徐某如何盜取其身份，及法庭當年是如何進行身份核實，難以作出民事訴訟，遂於今年4月向人民法院提出168萬人民幣的國家賠償申請，以補償其名譽損失及精神創傷。內媒周四獲悉法院於上月22日已認為申請符合規定，已決定立案。